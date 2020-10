Zverev boekt met zevende opeenvolgende zege een finaleplaats in Keulen

Eduard Vroomen houdt Zeeuwse sporters fit: ‘Niets doen, is vragen om blessures’

22 oktober OOST-SOUBURG - Een hinderlijke onderbreking, vier weken lang lekker niks doen of de coronastop aanpakken om nog fitter te worden? Het gaat deze weken niet meer over winnen of verliezen, maar juist dit zijn keuzes waar sporters zich druk om moeten maken. Want wat ga je doen in de tussentijd? Voor fysieke trainer Eduard Vroomen is het simpel. ,,Niks doen is vragen om blessures.’’