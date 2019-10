Zverev blaast vroege aftocht in Bazel

Volleybal­coach Nesseem opvallende verschij­ning: ‘Iedereen in deze wereld is gehandi­capt’

19:19 THOLEN - Hij is niet van het zielig doen. Medhat Nesseem is een nuchter mens. Ja, hij heeft één been en is volleybaltrainer, naast een heleboel dingen meer. Die beperking is volgens de 53-jarige coach van AVC’87 relatief. ,,Iedereen in deze wereld is gehandicapt. Niemand kan alles en iedereen heeft zijn tekortkomingen.’’