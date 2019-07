Zverev bevestigt breuk met coach Lendl

video Laatbloei­er Gert van der Vinden viert lustrum op Hawaii, met dank aan de plaatselij­ke dominee

15:00 BIGGEKERKE - Gert van der Vinden heeft zijn doel voor 2019 gehaald: hij mag naar Hawaii! De 55-jarige triatleet uit Biggekerke wordt op 12 oktober de vijfde Zeeuwse deelnemer aan de wereldberoemde Iron Man, op de eilandengroep midden in de Stille Oceaan. ,,Vorig jaar realiseerde ik me dat kwalificatie mogelijk moest zijn”, vertelt hij. ,,Toen is het bij mij gaan leven en dacht ik: dan moet ik er maar een jaar echt in gaan investeren. Ik ben blij dat het nu gelukt is om me daadwerkelijk te plaatsen.”