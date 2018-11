Zverev (21) weerhoudt Djokovic van zesde titel ATP Finals

Djokovic versloeg in de halve finale Kevin Anderson terwijl Zverev publiekslieveling Roger Federer uitschakelde. Djokovic stond voor de zevende keer in de finale van de ATP Finals. De Serviër won het eindejaarstoernooi al vijf keer in 2008, 2012, 2013, 2014 en 2015. In de 2016 was de enige keer dat Djoko de finale verloor. Winst op Zverev zou titel nummer zes betekenen waarmee hij recordhouder Federer zou evenaren.

Zverev, die na zijn deelname in 2017 pas zijn tweede ATP Finals speelde, was duidelijk de underdog in de finale. Mede omdat beide mannen elkaar in groep Guga Kuerten ook al tegenkwamen. Toen won Djokovic gemakkelijk met 6-4, 6-1. Zo gemakkelijk ging het vanavond niet in de Londense O2 Arena. Zverev speelde een ijzersterke partij en wist Djokovic in de eerste set te breken bij een 4-4 stand. Het werd zodoende 4-5 in het voordeel van de Duitser, waarna hij zelf de set mocht uit serveren. Dat deed hij met succes.

In de tweede set gingen de eerste drie games allemaal tegen de services in. Omdat Djokovic de set was begonnen met serveren, betekende dat een 1-2 voorsprong voor Zverev. Bij 5-3 brak Zverev wederom, waardoor niet Djokovic maar Zverev er met de eindzege vandoor ging in Londen. Daarmee is de 21-jarige tennisser de opvolger van Grigor Dimitrov en de derde Duitser die de ATP Finals weet te winnen na Boris Becker (1988, 1992, 1995) en Michael Stich (1993).



Voor Djokovic was het pas zijn de derde partij die hij verloor sinds zijn titel op Wimbledon (half juli). In Toronto verloor hij van Stefanos Tsitsipas en in Parijs moest hij zijn meerdere erkennen in Karen Chatsjanov. Verder won hij de afgelopen maanden in Cincinnati, schreef de US Open op zijn naam en was ook de sterkste in Shanghai.