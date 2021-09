Zuid-Koreaan Kwon wint eerste titel op ATP Tour

Voor Groene Ster duren de eerste en tweede helft net iets te lang

24 september VLISSINGEN - Dat Groene Ster Vlissingen vrijdagavond onderuit ging tegen AGOVV, had het volledig aan zichzelf te danken. Na twee dikke nederlagen op rij was de Zeeuwse eredivisionist in eigen huis de bovenliggende partij, maar liet het tegen de ploeg uit Apeldoorn te veel kansen onbenut. Twee keer kwam Groene Ster op voorsprong, twee keer werd die uit handen gegeven, waardoor het duel in 2-2 leek te eindigen. Een slippertje werd de ploeg 23 seconden voor het einde fataal.