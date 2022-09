Zonneveld stuurt wereldkampioen Wright naar huis, missers kosten Van Gerwen de kop

Belgian Open DartsNiels Zonneveld heeft in de tweede ronde van de Belgian Darts Open voor een gigantische stunt gezorgd. De Nederlandse nummer 76 van de wereld was in een spannende wedstrijd tweevoudig wereldkampioen Peter Wright de baas. Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert wonnen ook, terwijl het toernooi van Jelle Klaasen en Michael van Gerwen ten einde kwam.

Niels Zonneveld nam het als ongeplaatste speler op tegen grootheid Peter Wright en dus zullen weinig mensen rekening hebben gehouden met een overwinning. Zonneveld speelde echter goed en kwam zelfs een 4-2 achterstand te boven.

Vooral in het tweede gedeelte van de wedstrijd haalde de Nederlander een erg hoog niveau. Hij wist Wright terug te breken en zo kwam een 5-5 stand op het scorebord te staan. Zonneveld mocht de beslissende leg beginnen en wilde Wright traditioneel een boks geven voor de laatste leg. Wright weigerde dit echter, waardoor het nog even onvriendelijk werd.

Zonneveld liet zich hier echter niet door van de wijs brengen. Hij kwam snel op een finish en bij de tweede matchdart was het raak. De blijdschap was vanzelfsprekend groot bij Zonneveld, die één van de grootste overwinning uit zijn carrière tot nu toe boekt.

Van Gerwen ten onder tegen publieksfavoriet

Michael van Gerwen slaagde er niet in om net als zijn landgenoot een plek in de derde ronde af te dwingen. De Nederlander nam het op tegen de Belg Kim Huybrechts, die uiteraard luid werd aangemoedigd door het publiek. Van Gerwen kende niet zijn beste dag en ging uiteindelijk 6-4 onderuit.

Huybrechts had het betere van het spel aan het begin en beloonde zichzelf met een break en een 4-2 voorsprong. Vooral de dubbels van Van Gerwen liepen voor geen meter. Toch wist hij zich terug te knokken naar een 4-4 tussenstand en niet veel later leek niets een beslissende elfde leg in de weg te staan.

Bij een 5-4 achterstand waren het helaas weer de dubbels die Van Gerwen in de steek lieten. Hij slaagde er niet in om één van de negen pijlen op een dubbel te benutten en dus sloeg Huybrechts wel direct toe met een mooie finish van twee keer dubbel 20. Het publiek ging uit zijn dak en Van Gerwen moest teleurgesteld afdruipen.

Noppert wint in thriller

Na Van Gerwen was het de beurt aan Danny Noppert. De Fries had op papier een niet al te lastige tegenstander in Madars Razma, maar toch liep het duel uit op een ware thriller. Beide heren wisten elkaar een keer te breken, waardoor er na tien legs een 5-5 stand op het bord stond.

Noppert mocht deze beslissende leg beginnen met gooien en dat voordeel buitte hij uit. Razma slaagde er niet in om 160 uit te gooien en dus had Noppert drie pijlen om van 50 naar 0 te komen. Dit lukte met de laatste pijl en dus staat de Fries wel in de derde ronde van het toernooi in België.

Klaasen naar huis

Jelle Klaasen verloor eerder op de dag met duidelijke cijfers van Dave Chisnall. Toch lagen de verschillen niet ver uiteen, hoewel de uitslag dat doet vermoeden. Chisnall gooide drie keer de maximale score, Klaasen tweemaal. Maar ook het gemiddelde lag dicht bij elkaar: 98.39 voor Chisnall en 95.76 voor de Nederlander. Maar op het moment dat het moest, sloeg de Engelsman toe.

Chisnall brak Klaasen direct toen hij voor het eerst aan de leg mocht beginnen en deed dat vervolgens ook op 5-1 met een 170-finish. Klaasen toonde veerkracht en brak Chisnall terug. Maar meer zat er niet in voor hem.

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode © PDC

Van Duijvenbode wel door

Dirk van Duijvenbode zorgde voor het eerste Nederlandse succes in België. Hij versloeg Mervyn King na een zenuwslopende partij. Gemakkelijk ging het niet voor Aubergenius, die de gehele partij op voorsprong stond tegen de Engelsman.

Van Duijvenbode brak King op 4-2, maar verloor daarna direct zijn eigen leg. King verzilverde de break en kwam langszij: 4-4. Het spel ging vervolgens met de darts mee. Al spraken de statistieken in het voordeel van King: meer 180's, 140's en 100+ gegooid. Het gemiddelde (99.53 om 95.71) en finishpercentage (54.55 procent om 27,78 procent) vielen in het voordeel van Van Duijvenbode uit. Daarop maakte de Nederlander uiteindelijk het verschil. In de volgende ronde treft hij Jonny Clayton.

Zondag de achtste finales tot en met de finale De achtste finales, vanaf 13.00 uur:

• Niels Zonneveld Andrew Gilding

• Rusty-J. Rodriguez - Martin Schindler

• Dirk van Duijvenbode - Jonny Clayton

• Rob Cross - Gabriel Clemens

• Ryan Searle - Jose de Sousa

• Nathan Aspinall - Dave Chisnall

• Joe Cullen - Danny Noppert

• Kim Huybrechts - Adrian Lewis

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.