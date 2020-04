Zonneveld op zolder onderuit tegen wereldkampioen Wright

Het lauwe bier in de zaal, de feestelijke opkomsten en de ‘oehs’ en ‘ahs’ bij een gemiste dubbel moet je er even bij verzinnen of zelf verzorgen, net als een enthousiast ‘one hunderd and eighty’. Toch gaat het darts door, terwijl alle sport vanwege het coronavirus stilligt.

Darters hoeven nu eenmaal niet bij elkaar in dezelfde ruimte te zijn. Richt een webcam op het bord en je kunt spelen. 32 avonden achter elkaar nemen steeds vier darters het in een poule tegen elkaar op. De dagwinnaar is door naar het tweede deel van het toernooi.

Ook in de Home Tour is Peter Wright de meest opvallende verschijning in het deelnemersveld. Zelfs thuis gooit Snakebite zijn pijlen met een regenbooghanenkam. Tegenstander Peter Jacques valt aan de oche heel wat minder op, of het moet vanwege zijn dartsbord zijn. Die hangt op de slaapkamer voor een vliesbehangetje.

Volledig scherm Wereldkampioen darts Peter Wright kan zich voorlopig even niet uitleven op het podium. © BSR Agency

Onbeholpen

Hoe aardig dat allemaal ook is, het ziet er op de eerste avond van het nieuwe PDC-toernooi nog een beetje onbeholpen uit. De servers zijn overbelast, de internetverbindingen niet best. Een Nederlander (Zonneveld), een Schot (Wright), Engelsman (Jacques) en een Welshman (Jamie Lewis) spelen op afstand via een livestream tegen elkaar, maar zijn slechts schimmen van zichzelf. Het geluid kraakt en het beeld hapert, of valt zelfs helemaal weg.

Als er wel beeld is, geven ze zelf de score door aan presentator Dan Dawson, die daar ook op toeziet. Voor een snelle rekenaar als Zonneveld geen probleem. Hij werkt op een accountantskantoor. Nu vier in plaats van twee dagen per week, omdat hij vanwege de coronacrisis voor het darts toch niet hoeft te reizen. Daardoor zit de Noord-Hollander nog meer in de cijfertjes.

De cijfertjes heeft Zonneveld vrijdagavond ook op orde. Op zolder in zijn ouderlijk huis verslaat de 21-jarige belofte in zijn eerste partij Lewis, in 2017 nog halvefinalist op het WK. Ter illustratie: Zonnevelds doel voor 2020 is het prestigieuze eindejaarstoernooi in Alexandra Palace voor het eerst halen.

Vrijdagavond komt het voor hem neer op het laatste duel met wereldkampioen Peter Wright, want Zonnevelds tweede wedstrijd tegen Jacques gaat verloren. De talentvolle darter kent in zijn tweede jaar in het profcircuit geen angst. ,,Eerst had ik te veel ontzag voor de tegenstanders, dat is nu minder en daarmee komen de resultaten.”

Brutaal pakt Zonneveld ook de eerste leg tegen Wright. Hij weet ook dat hij met 5-0 of 5-1 moet winnen om koploper Lewis nog in te halen. Wright blijkt alleen, zoals Zonneveld al voorspelde, vanuit huis niet opeens veel minder. De Schot knokt zich terug, pakt vijf legs achter elkaar en beslist zo de poule. Al is hij - net als Zonneveld - na de eerste avond al klaar.