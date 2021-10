Zo vierden Verstappen, Iniesta, Mbappé en Neymar dit weekend Halloween

De KNVB kan het bekertoer­nooi nóg aantrekke­lij­ker maken

Eén van de drie mannen op leeftijd vroeg of we misschien een klein stukje op konden schuiven. ASWH-Heracles was dinsdagavond net een paar minuten bezig, toen AD-collega Minne en ik een stap opzij deden, waardoor het trio ook dicht op het veld kon staan. We raakten in gesprek over duels in de KNVB beker uit het verleden, waarbij de ASWH’ers over de bezoeken aan Ajax, AZ en FC Utrecht spraken.

