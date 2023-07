Zo laat spelen Griekspoor, Van de Zandschulp en Brouwer op Wimbledon, als regen geen spelbreker is

Murre vervangt Braafhart bij het Zeeuws elftal, duel met KAA Gent onder leiding van arbiter Niels Boel

Mitchell Braafhart heeft zich afgemeld voor het Zeeuws elftal. De keeper van Kloetinge is geblesseerd en kan daardoor niet meedoen in de oefenwedstrijd tegen KAA Gent. Hoek-goalie Finn Murre is opgeroepen als vervanger.