Zo keren topvoetballers na coronastop terug op het trainingsveld

Wereldkam­pi­oen Pedersen kijkt vooral uit naar Pa­rijs-Rou­baix

13:16 Wielrenner Mads Pedersen heeft zijn regenboogtrui door de coronacrisis dit seizoen nog niet vaak kunnen showen. De Deen van Trek hoopt dan maar in het najaar te kunnen schitteren in met name de kasseiklassiekers. In de Ronde van Vlaanderen werd hij in 2018 al eens tweede, maar Pedersen kijkt vooral uit naar Parijs-Roubaix, die voor 25 oktober op de kalender staat.