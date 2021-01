Zo begonnen Kromo, Kika, Frenkie en Jackie aan het nieuwe jaar

RUDESTATS Zeeuws voetbal­jaar in cijfers: Niels Luteijn heeft ‘gewoon’ 21 keer gescoord in 2020

30 december Ondanks een dubbele coronabreak zijn alle Zeeuwse voetbalclubs in actie gekomen. De één wat vaker dan de ander. Maar hoeveel vaker? Wie scoorden in het vaakst in 2020? En wie won met de grootste cijfers? Ter afsluiting van een gebroken voetbaljaar zetten we de interessantste cijfers van 2020 op een rij.