Zlatan schrijft historie met 500ste doelpunt

Hoek houdt stand en heeft derde zege beet

15 september HOEK – Na een vrij vlekkeloos verlopen eerste helft, leek Hoek zaterdagmiddag op koers te liggen voor een eenvoudige overwinning. Na 45 minuten leidde de ploeg van Dennis de Nooijer met 2-0 tegen ASWH, omdat het nu wél bijzonder effectief was. Het spelbeeld veranderde echter in de tweede helft, omdat ASWH meer aanvallende intenties had en Hoek maar moeilijk onder druk uit kwam. Het moest één treffer slikken, maar daar bleef het bij, waardoor de derde zege van het seizoen een feit was: 2-1.