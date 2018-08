Zlatan maakt LA onveilig, Platje de man op Bali

Duinkerke sprint twee keer achter elkaar naar de overwin­ning

6 augustus EMMEN - Joannathan Duinkerke had dit weekend weinig last van de hitte. De ID-renner uit Kapelle won zowel zaterdag als zondag een wedstrijd. Eerst was hij de sterkste in De Volksronde van Roosendaal, waarna hij een dag later ook iedereen te slim af was in De Gouden Pijl van Emmen. Daar was Tom Dumoulin de sterkste bij de professionals.