Ziggo Sport verliest uitzendrechten Formule 1

,,Het Scandinavische bedrijf biedt substantieel meer geld dan Ziggo Sport op dit moment betaalt,” zei een ingewijde vanmorgen tegen deze site. Ziggo Sport heeft het nieuws inmiddels bevestigd.

De impact voor de kijker is nog onduidelijk. Nordic Entertainment Group heeft momenteel geen betaalzender in Nederland, waar Formule 1 fans straks kunnen kijken. Het Scandinavische bedrijf zou een eigen televisiekanaal kunnen beginnen, maar zou de beelden - net als bij de Champions League - ook kunnen verkopen aan een bestaande zender die hiervoor het diepst in de buidel tast.

Ook Formule 1-commentator Olav Mol kreeg vanmorgen een belletje van de ceo van Ziggo Sport over de verloren strijd. ,,Het is niet leuk, laten we dat voorop stellen. Maar er is één ding heel belangrijk nu: dat er continuïteit voor de fans komt.”

Quote Ik ben nog niet klaar met het spelletje, maar misschien is het spelletje wel klaar met mij. Olav Mol

Of Mol volgend jaar mag aanblijven als commentator is nog onduidelijk. ,,Ik ben nog niet klaar met het spelletje, maar misschien is het spelletje wel klaar met mij. Al hoop ik van niet natuurlijk.” Volgens hem is Ziggo beslist niet uit de gratie gevallen bij de Formule 1. ,,We hebben niets dan lof gekregen de afgelopen jaren. Nee, ik denk dat het uiteindelijk om de harde knikkers draait. Ik weet dat Ziggo een heel serieus bod heeft gedaan, maar dat het bedrag in het niet viel bij het bod van de winnende partij.” Dat moet volgens Mol om een overbieding van vele miljoenen gaan, al weet hij de exacte cijfers niet.

Nordic Entertainment Group zou in onderhandeling zijn over de koop van andere sportrechten als de Bundesliga. Ook zou het bedrijf darts willen weghalen bij RTL7. ,,Op dit moment zijn we in gesprek en we hebben nog geen formeel besluit vernomen,” reageert RTL hierop. Naar het WK darts keken afgelopen januari fors minder mensen, nadat Michael van Gerwen in de kwartfinales verloor. De finale trok 626.000 kijkers.

