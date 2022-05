Zieke Murray meldt zich af voor duel met Djokovic in Madrid: ‘In theorie toch geen kans’

Murray en Djokovic (34) zouden elkaar in de Spaanse hoofdstad voor het eerst in meer dan vijf jaar treffen. In 2017 speelden de twee grandslamkampioenen in Doha voor het laatst tegen elkaar.



,,In theorie zal ik geen kans hebben, want hij is de nummer 1 van de wereld en ik speel met een metalen heup”, zei Murray, die de afgelopen jaren kampte met een slepende heupblessure, in aanloop naar het duel. Hij is daardoor afgezakt naar plek 78 op de wereldranglijst.