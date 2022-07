Zieke Griekspoor niet in actie in Kitzbühel, ook dubbelpartij gaat niet door

met video Ook Tallon Griekspoor uitgescha­keld op graveltoer­nooi in Hamburg

Na Botic van de Zandschulp en Suzan Lamens zit ook voor Tallon Griekspoor het graveltoernooi van Hamburg erop. Hij verloor in de tweede ronde in twee sets van de Kroaat Borna Coric, die door blessures is afgezakt naar plek 183 op de wereldranglijst. Hij was ooit de mondiale nummer 12: 6-3, 6-4.

