Zeven coronabesmettingen bij Japanse marathonploeg op WK atletiek

Snelle slotronde bezorgt Terpstra tweede plaats in World Cup

VALLNORD - Mountainbikester Anne Terpstra is vrijdagavond tweede geworden in de wereldbekerwedstrijd ‘short race’ in Andorra. De Zierikzeese dankte haar goede eindresultaat aan een goede slotronde, waarin ze sneller was dan alle anderen.

15 juli