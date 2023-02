Zesvoudig WK-darter verliest ál zijn sponsoren na misplaatste grap over zelfmoord

De grap viel niet in goede aarde en Portela verloor al zijn sponsoren. Hij bood vervolgens excuses aan. ,,Sorry als ik iemand pijn heb gedaan met mijn grap. Dat was niet mijn bedoeling’’, klonk het in een statement van Portela, die vroeger zelf kampte met psychische problemen. Hij vond zijn eigen grap zelf wel komisch. , ,Maar ik schatte verkeerd in dat het andere mensen wel kan kwetsen.’’

Portela blijft elke dag een grap posten

Opvallend: een dag later was Portela alweer goed gehumeurd, omdat het voorval hem extra volgers had opgeleverd. ,,Ik werd wakker en zag dat ik 7000 volgers meer heb. Bedankt, Twitter.’’ Daarna volgde al snel een nieuwe grap, want van plan om te stoppen is Portela niet: ,,What’s made of leather and sound like a sneeze? A shoe!’’