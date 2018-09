Zesde CR7-hotel Ronaldo komt in Parijs

Na Vormer ook Vanaken langer bij Club Brugge

21:24 In navolging van Ruud Vormer heeft de Belg Hans Vanaken zijn contract bij landskampioen Club Brugge verlengd. De 26-jarige middenvelder, die vrijdag in en tegen Schotland (0-4) debuteerde in de nationale ploeg, tekende bij tot medio 2023.