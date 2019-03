Zeldzaam lange reeks zonder zege dreigt voor Van Gerwen

Toch laat de gespierde Welshman in aanloop naar dat Premier League-duel zijn spierballen vast rollen. Price: ,,Het is duidelijk dat Michael de nummer 1 van de wereld is en de regerend wereldkampioen, maar ik weet dat ik hem goed partij kan geven. Ik ben ervan overtuigd dat ik hem kan verslaan.”



De voormalige rugbyer had dat gevoel nog niet eerder, bekende hij deze week in gesprek met dartsorganisatie PDC. ,,Elke keer in het verleden toen ik tegen Michael speelde, dacht ik: kan ik het doen? Nu ben ik in een positie dat ik weet dat ik dat kan.”



Toch heeft Van Gerwen dit jaar al veel gewonnen. Uiteraard het WK begin januari in Alexandra Palace, maar later ook The Masters en twee toernooien van de Players Championship. In de eerste vijf wedstrijden in de Premier League hebben Price en hij beiden zeven punten vergaard.



Vorige week in Aberdeen hield lokale held John Henderson de Brabantse titelverdediger op 6-6, daarvoor verloor Van Gerwen in de prestigieuze donderdagavondcompetitie van James Wade. Tussendoor bleek Mervyn King te sterk in de eerste ronde van de UK Open.