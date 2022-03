Zeeuwse volleybalstaf door twee zeges op rij weer in linker rijtje van de eredivisie

Bouzambou en scorende Zariouh genieten in Turkse heksenke­tel: ‘Had dit nog nooit meegemaakt’

ADANA - Dè twee zaalvoetbaltalenten van Zeeland, Hicham Bouzambou en Hamza Zariouh, speelden zaterdagochtend met Oranje onder 19 in en tegen Turkije. Jong Oranje leek op een overwinning af te streven in het EK-kwalificatieduel, maar incasseerde twee tegentreffers in de laatste minuut. „Er zat meer in dit toernooi, maar ik ben een ervaring rijker,” aldus Hicham Bouzambou.

18:12