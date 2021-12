WTA trekt zich weinig aan van opvallend interview Peng: ‘We houden grote zorgen’

De vijandig­heid bleef wel hangen, na die interland in Brussel

Het was aangekondigd en toch vergat ik donderdag dat er geloot werd voor de Nations League. Misschien komt het doordat het een toernooi is waarin weinig op het spel staat, of je moet de Final Four halen. Dan valt er wel iets te halen en krijg je het gevoel dat jouw land echt weer meedoet met de grote jongens. Wanneer dat niet het geval is, dan moet je alleen zorgen dat je in de poule niet op plek 4 eindigt, want dan degradeer je.

18 december