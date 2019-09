WTA-toernooi Hongkong verplaatst wegens onrust

Na stunt volgt nederlaag voor Pattinama-Kerkhove en Schoofs

12 september ZHENGZHOU - Het WTA Premier-toernooi in het Chinese Zhengzou zit erop voor tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove. Nadat ze in het enkelspel al vlug werd uitgeschakeld stuntte ze in de eerste ronde van het dubbeltoernooi - met Bibiane schoofs - maar volgde in de tweede ronde een nederlaag.