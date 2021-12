WTA niet gerustgesteld door opvallend interview Peng: ‘We houden grote zorgen’

De overkoepelende tennisorganisatie voor vrouwen WTA blijft bezorgd over het welzijn van de Chinese tennisster Peng Shuai. Dat liet de bond weten nadat de tennisster zelf in een interview had gezegd dat ze nooit iemand heeft beschuldigd van seksueel misbruik en dat ze zich vrij kan bewegen.

,,Wij houden grote zorgen over haar welzijn en haar vermogen om te communiceren zonder censuur of dwang”, verklaarde de WTA. ,,We blijven standvastig in onze oproep voor een volledig, eerlijk en transparant onderzoek, zonder censuur, naar haar beschuldiging van aanranding”, aldus de associatie. De WTA heeft uit onvrede over de volledige openheid vanuit China en de zorgen om de veiligheid van Peng besloten volgend jaar geen proftoernooien te organiseren in het land.

Peng, voormalig nummer 1 van de wereld in het dubbelspel, beschuldigde begin november via het sociale medium Weibo de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli van seksueel misbruik. Haar boodschap werd snel verwijderd en daarna was ze enige tijd spoorloos. Er waren grote zorgen over haar veiligheid en gezondheid, onder meer geuit door het Witte Huis en de bond WTA,

Peng zei in het interview dat ze al die tijd thuis is geweest in Beijing en dat haar geen beperkingen zijn opgelegd. Gevraagd naar haar beweringen op Weibo, ontkende ze de beschuldiging te hebben geuit. ,,Ten eerste wil ik een heel belangrijk punt benadrukken: ik heb nooit iets gezegd of geschreven waarin ik iemand beschuldig van seksueel misbruik van mij. Ik wil dit punt heel duidelijk benadrukken.” Ook ontkende Peng dat ze beperkt was in haar doen en laten. ,,Waarom zou dat het geval zijn? Ik ben altijd heel vrij geweest.”