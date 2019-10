WTA Finals in gevaar voor Bertens na nederlaag in Moskou

WTA Finals

Plaatsing voor de WTA Finals heeft Bertens na de nederlaag niet meer in eigen hand. Na de nederlaag tegen Mladenovic kan Bertens nummer acht Serena Williams niet meer op eigen kracht passeren. Ze moet nu afwachten of nummer tien Belinda Bencic, die vanmiddag in actie komt, haar voorbijstreeft op de wereldranglijst. Dat kan alleen als de Zwitserse in Moskou de finale haalt.



Blijft Bertens negende, dan moet ze ook nog hopen op een afmelding van Serena Williams. Als nummer acht plaatst zij zich in principe voor het prestigieuze eindejaarstoernooi in het Chinese Shenzhen. De laatste jaren liet de Amerikaanse de Finals vaak schieten.