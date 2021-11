WTA blijft bezorgd over Peng na videocall: ‘Volledig, eerlijk en transparant onderzoek nodig’

DERDE DIVISIE \ VIDEO Tien man van Ter Leede leggen dolend Hoek op de pijnbank

HOEK - Het eerste duel onder het bewind van de nieuwe trainer Steven de Groot eindigde zaterdagmiddag in een enorme deceptie. Hoek-Ter Leede was lange tijd een slaapverwekkende vertoning, maar na een bizarre rode kaart voor de bezoekers leek Hoek met een man meer door te kunnen drukken. Dat lukte niet en de bezoekers sloegen één minuut voor tijd via Shaquille Prijor toe: 0-1.

21 november