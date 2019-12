Wright wint onvriendelijk gevecht van Price en is WK-finalist

Door Max van der Put

Zouden de mensen in Alexandra Palace die Gerwyn Price uitfluiten, eigenlijk nog wel weten waarom ze dat doen? Het gebeurt massaal en werpt een schaduw over vrijwel elke wedstrijd die de Welshman gooit sinds die vermaledijde finale van de Grand Slam of Darts, ruim een jaar geleden. Price kreeg het toen op het podium aan de stok met zijn opponent in die eindstrijd, Gary Anderson. De populaire Schot stond op een grote voorsprong, Price besloot vervolgens zijn enorme vreugdeuitbarstingen na een goede worp steeds dichter in de buurt van Anderson te gaan doen. Net zo lang tot hij zowat tegen hem aan stond. Een klein duwtje van de Schot volgde, het publiek koos diens kant.

Sindsdien is Price bij een deel van het publiek persona non grata en dat laten de dartfans genadeloos horen. Ook vanavond. Vooral voor, maar soms ook nog tijdens de halve finale van het WK van Price tegen Peter Wright moest de Welshman spitsroeden lopen. Hij is er inmiddels wel aan gewend en laat zich er nog zelden door uit zijn concentratie halen, zo lijkt het althans. Wat zou hij nodig hebben om de sympathie van het dartsvolk terug te winnen? Een publiekelijke knieval? Een wereldtitel?

Voormalig profrugbyer Price is niet snel geknakt. Die ene kans vanavond om de tweede set te ‘roven’, greep hij aan: 1-1. En ook toen kwam hij met zijn vreugde-uiting weer even in de irritatie-zone van zijn tegenstander...

Er ontspon zich een fascinerend dartsgevecht - 2-2, 3-3 - met vreemd genoeg tot 4-3 voor Wright telkens een winnaar ‘tegen de darts’. Waarbij Price zijn belangrijke rake worpen intens bleef vieren en waar Wright opvallend rustig bleef, wellicht in het besef dat hij het qua uitbarstingen toch niet kon winnen van de emotiebom die geregeld naast, voor of achter hem explodeerde.

Geen hand

Het duel ging dan lang gelijk op, Wright liet constant betere cijfers zien, met een driepijlsgemiddelde van zo’n acht punten beter dan Price en ook een beter uitgooipercentage. Dat móest de ‘betere’ speler een keer profijt opleveren. Zou je denken. En zo geschiedde in de slotfase, waarin Wright een gaatje sloeg (5-3) en de winst - met aan het eind nog wat zenuwen - over de streep trok: 6-3. En Price... die gaf Wright geen hand, maar snelde van het podium.

Nu volgt de belangrijkste wedstrijd in de carrière van de 49-jarige Peter Wright. Maar in grote finales heeft de Schot bepaald geen goed track record. Hij haalde al tien keer de eindstrijd van een belangrijk major-toernooi. Maar dan komt hij vrijwel altijd net tekort. Alleen de UK Open in 2017 schreef hij op zijn naam. De andere tien keer (!) greep hij net naast de hoofdprijs.

Volledig scherm Statistieken © Max van der Put Zou het op nieuwjaarsdag ook weer zo gaan? Of kan Wright - al jaren een topdarter - dan eindelijk de wereldbeker omhoog tillen? Zijn enige WK-finale, in 2014 tegen Michael van Gerwen, ging dus verloren. Weet Wright morgen ‘tegen de verwachtingen’ wel de kroon op zijn werk te zetten?