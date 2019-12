Wright stond al twee uur langer te gooien dan Van Gerwen, De Zwaan hoogste partijgemiddelde

VIDEO Shirin van Anrooij wordt niet geholpen met lekke band

29 december DIEGEM - Veldrijdster Shirin van Anrooij uit Kapelle reed zondagavond met de besten mee in de Superprestige in Diegem. In de slotfase lag de zeventienjarige Zeeuwse knap vierde, maar toen ging het mis.