Wright ontsnapt in thriller tegen Filipijnse opponent Malicdem

Antwan Tolhoek maakt zich klaar voor Giro en richt zijn pijlen ook op de Spelen

20 december AMSTERDAM - Deze winter is hij nauwelijks in de lage landen te vinden, maar voor de ploegenvoorstelling van Team Jumbo-Visma maakte hij vrijdag uiteraard een uitzondering. Antwan Tolhoek is amper terug van het trainingskamp met de ploeg in het Spaanse Gerona als de volgende reis voor de deur staat. ,,Ik sta op het punt om naar Australië te vertrekken. Daar gaat het in januari eindelijk weer beginnen”, aldus Tolhoek aan de vooravond van een belangrijk wielerjaar.