Wright gooide al twee uur langer dan Van Gerwen, De Zwaan hoogste partijgemiddelde

Broers De Nooijer keren niet samen terug naar China

17:50 VLISSINGEN - De broers De Nooijer zijn in 2020 niet meer samen werkzaam in China, waar ze dit jaar onder contract stonden bij Dalian Istar H&C Football Club. Gérard de Nooijer heeft zijn contract bij de voetbalacademie met één jaar verlengd, tweelingbroer Dennis kreeg geen nieuwe overeenkomst aangeboden. Hij hoopt op een nieuw avontuur, wellicht opnieuw in het buitenland.