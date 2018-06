Wozniacki wil bescherming 'grootste tennisster ooit' op Wimbledon

Williams was zeven keer de beste op het 'heilige' gras in Londen en heeft 23 grandslamtoernooien op haar erelijst staan. ,,Ze is de grootste tennisster ooit'', zei Wozniacki na haar overwinning in Eastbourne op de Italiaanse Camila Giorgi. ,,Ze heeft zoveel grandslamtoernooien gewonnen en is heel veel jaren de nummer 1 van de wereld geweest. Ze verdient het om geplaatst te zijn op Wimbledon.''