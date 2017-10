Wozniacki treft Venus Williams in eindstrijd WTA Finals

Venus Williams schreef het prestigieuze eindejaarstoernooi al eenmaal op haar naam. De 37-jarige zus van Serena is dit seizoen helemaal opgeleefd. Ze stond ook al in de finale van Wimbledon en de Australian Open. Wozniacki haalde een keer eerder de eindstrijd. De Belgische Kim Clijsters hield haar in 2010 van een zege af. Williams begint met goede statistieken aan de finale. Ze won de zeven vorige ontmoetingen met Wozniacki.



Simona Halep sluit het jaar af als de nummer één van de wereld. De 26-jarige Roemeense blijft de ranglijst ook na de WTA Finals aanvoeren, omdat haar enig overgebleven concurrente, de Tsjechische Karolina Pliskova, in de halve finales van het toernooi in Singapore werd uitgeschakeld door Wozniacki.



Pliskova staat derde op de WTA-ranking en had Halep nog kunnen bedreigen. De Roemeense werd zelf al in de groepsfase van de WTA Finals uitgeschakeld, net als de nummer twee van de wereld, de Spaanse Garbiñe Muguruza.



Halep veroverde de nummer één positie op 9 oktober door twee dagen eerder op het toernooi van Peking de finale te halen. Die verloor ze evenwel. De Roemeense won in 2017 alleen het toernooi van Madrid, maar haalde vier andere finaleplaatsen waaronder die op Roland Garros.