Wozniacki plaatst zich voor finale Australian Open

Anita de Ridder loopt bij PKC graag op haar tenen

24 januari PAPENDRECHT - Vergeet de Anita de Ridder van toen ze nog bij TOP korfbalde – voorlopig tenminste. In haar eerste seizoen bij PKC heeft de 24-jarige Arnemuidse een heel andere rol. In plaats van dat ze volop in de punt van de aanval staat, moet ze meer dienen. Ze loopt gaten dicht en staat vaak in de aangeef. Maar je hoort haar niet klagen. ,,Ik ben tevreden over hoe het op dit moment gaat”, zegt ze halverwege het zaalseizoen. ,,Zaterdag had ik in de tweede helft de ene na de andere assist. Ik kan net zo blij zijn met een beslissende pass als met een doelpunt van mijzelf.”