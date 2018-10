Wozniacki pakt in Peking dertigste titel uit carrière

Hoek laat het zelf liggen in duel met Stedoco

6 oktober HOORNAAR – Voor de derde week op rij kwam Hoek in de derde divisie van het zaterdagvoetbal niet verder dan een gelijkspel. Waar dat resultaat eerder tegen Noordwijk (1-1) en Quick Boys (3-3) voor tevreden gezichten zorgde, was daar zaterdag in Hoornaar geen sprake van. Hoek maakte tegen Stedoco het meeste aanspraak op de overwinning, maar de ploeg van trainer Dennis de Nooijer slaagde er niet in om te scoren: 0-0.