Wozniacki naar achtste finales in Indian Wells

RUDESTATS Schoondijke zorgt wéér voor de 5-5

12 maart Sluis en Schoondijke maakten er zondag een feestje van. Tien doelpunten maakten de vijfdeklassers in hun onderlinge duel, keurig verdeeld over beide ploegen. Daarmee is de jaarlijkse 5-5-score weer gehaald in het Zeeuwse amateurvoetbal.