Wozniacki eenvoudig door naar laatste zestien in Parijs

Vooral in de eerste set liet Wozniacki de nummer 74 van de wereld kansloos. Slechts zes punten wist Parmentier te pakken, 24 punten gingen naar Wozniacki. De 32-jarige Française stond in de tweede set met 5-0 achter toen ze toch nog drie games op rij pakte, maar het was te laat om Wozniacki te verontrusten.

De winnares van de Australian Open begin dit jaar heeft tot nu toe geen set verloren op het Franse gravel. Alleen in de eerste set in haar openingspartij tegen de Amerikaanse Danielle Collins had Wozniacki het even moeilijk. Ze won die via een tiebreak.