World Matchplay gaat beginnen: Michael van Gerwen wacht pittige route naar Phil Taylor Trophy

Het Betfred World Matchplay, zoals het toernooi officieel heet, is de enige major in de zomerperiode en vindt van 16 tot 24 juli plaats in Blackpool. Er wordt gestreden om de Phil Taylor Trophy. Niet gek ook: The Power wist het toernooi liefst zestien keer op zijn naam te schrijven. Van Gerwen, die het toernooi in 2015 en 2016 won, is daarna samen met Rod Harringhton de darter met de meeste eindzeges.