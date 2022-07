World Matchplay begint met drie Nederlanders, maar Peter Wright kondigt alvast aan dat híj gaat winnen

Het programmaDit weekend gaat in Blackpool voor de 29ste keer de World Matchplay van start, het belangrijkste darttoernooi na het WK. Michael van Gerwen hoopt het majortoernooi voor het eerst sinds 2016 op zijn naam te schrijven, maar de weg daarnaartoe belooft een lastige te worden. Ook Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode zijn van de partij in de Winter Gardens.

Het Betfred World Matchplay, zoals het toernooi officieel heet, is de enige darts major in de zomerperiode en vindt van 16 tot en met 24 juli plaats in Blackpool. Er wordt gestreden om de Phil Taylor Trophy. Niet gek ook: The Power wist het toernooi liefst zestien keer op zijn naam te schrijven. Van Gerwen, die het toernooi in 2015 en 2016 won, is daarna samen met Rod Harringhton de darter met de meeste eindzeges.

Volledig scherm Adrian Lewis. © Lawrence Lustig/PDC Voor Van Gerwen, in de voor de dartssport iconische Empress Ballroom als vierde geplaatst, zal de route naar eindzege nummer drie een pittige worden. Hij bevindt zich namelijk in een kwart van het ‘bracket’ met meerdere outsiders. Verslaat hij zondag tweevoudig wereldkampioen Jackpot in de eerste ronde, wacht een ontmoeting met Damon Heta of Joe Cullen, die in de finale van de Premier League vorige maand een wedstrijdpijl tegen Van Gerwen miste. Mocht hij ook dat onderonsje overleven ontmoet hij met James Wade mogelijk een voormalig winnaar, voordat Peter Wright en Jonny Clayton nog vóór de finale op zijn pad dreigen te komen.

Van Duijvenbode begint het toernooi zondagmiddag tegen Ryan Searle, na hem komt Noppert op het podium voor zijn partij tegen routinier Brendan Dolan. De twee landgenoten kunnen elkaar mogelijk in de kwartfinale treffen. Noppert schreef vorige week Players Championship 19 op zijn naam, nummer 1 van de wereld Wright is de titelverdediger. De Schot treft in de eerste ronde Madars Razma uit Letland.

Volledig scherm Peter Wright viert de winst van het World Matchplay van vorig jaar. © LAWRENCE LUSTIG

In totaal is er een prijzenpot van zo'n 954 duizend euro terwijl de winnaar niet alleen de Phil Taylor Trophy mee naar huis mag nemen, maar ook 236 duizend euro.

Grote woorden Peter Wright

,,Er is niks beters dan in Blackpool zijn", stelt titelverdediger Peter Wright. ,,Het is een beetje zoals het WK. Ik krijg al kippenvel als ik de arena binnen kom. Heel veel ongelooflijke mensen hebben hier opgetreden, het is een speciale plek.”

Wereldkampioen Wright kent nog geen geweldig jaar, zo weet hij zelf ook. ,,Ik geloof dat ik precies op het juiste moment weer in vorm ben. Maar het kan nog beter. Mijn vorm is dit jaar dramatisch geweest, maar in mijn hoofd is alles nu op orde en ik ga het toernooi weer winnen.”

Het programma van de World Matchplay

Zaterdag 16 juli (vanaf 20 uur)

Krzysztof Ratajski - Stephen Bunting

Dimitri Van den Bergh - Callan Rydz

Peter Wright - Madars Razma

Jonny Clayton - Rowby-John Rodriguez

Zondag 17 juli

Middagsessie (vanaf 14 uur)

Dirk van Duijvenbode - Ryan Searle

Danny Noppert - Brendan Dolan

Gary Anderson - Daryl Gurney

Michael Smith - Andrew Gilding

Avondsessie (vanaf 20.30 uur)

Joe Cullen - Damon Heta

James Wade - Martin Lukeman

Michael van Gerwen - Adrian Lewis

Luke Humphries - Nathan Aspinall

Maandag 18 juli (vanaf 20 uur)

Rob Cross - Chris Dobey

Jose de Sousa - Gabriel Clemens

Gerwyn Price - Martin Schindler

Dave Chisnall - Kim Huybrechts

