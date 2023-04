Wordt deze nieuwe pijl de klapschaats van het darten? ‘Je moet het een eerlijke kans geven’

Zes nieuwe helden op het tennisveld: ‘Hij heeft wel wat weg van Kiki Bertens’

Wie zijn dat, nieuwe jonge helden van deze tijd? Jonge spelers hebben voorbeelden nodig, rolmodellen, die ze inspireren om ook aan de sport te gaan doen, of er zelfs goed in te worden. Kiki Bertens, ooit even nummer 4 op de wereldranglijst, is gestopt. Maar we hebben nieuwe aanwas, al zijn het ditmaal vooral mannen. Hier zijn ze!