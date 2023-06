Worden mannen en vrouwen in tennis ongelijk behandeld? ‘Juist in Rosmalen zou het gelijk moeten zijn’

Players Championship 13 Raymond van Barneveld kansloos onderuit in achtste finales, Niels Zonneveld wint knap van wereldtop­per

Raymond van Barneveld is in de achtste finales van de Players Championship 13 in Hildesheim hard onderuit gegaan. Tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson was met 6-1 veel te sterk voor de Nederlander. Ook voor Niels Zonneveld was de laatste 16 het eindstation nadat hij een ronde daarvoor nog van een wereldtopper won. Regerend wereldkampioen Michael Smith schreef het toernooi op zijn naam door met 8-7 te winnen van Gary Anderson.