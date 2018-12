WK darts: twee kanonnen, vijf kleintjes en een dark horse

Door Max van der Put Anders gaat-ie naar een darter die zelfs nog nooit een Major-toernooi won. Het kan wel. Rob Cross, gisteravond beentje gelicht door Luke Humphries, lukte dat vorig jaar. Treedt een van de zes overgebleven ‘kleintjes’ in zijn voetsporen? Nathan Aspinall, Brandon Dolan, Ryan Joyce, Dave Chisnall, Luke Humphries… Het zou toch wat zijn als een van hen maandagavond de Sid Waddel Trophy boven zijn hoofd tilt… Dat had werkelijk niemand voorzien. Maar het zou wel bij deze editie van het WK passen. Maar als er een verrassende wereldkampioen komt, dan lijkt dat toch dark horse Michael Smith te zijn. Al vroeg in het toernooi liet ‘Bully Boy’ weten dat hij niets liever wil dan op huwelijksreis met de wereldbeker in zijn bagage. ,,Die sjouw ik dan overal mee naartoe. En dat ding is zwaar, dus dan krijg ik enorme spierballen”, grapte Smith na zijn overwinning op Ryan Searle in de vierde ronde vrijdagavond. Nadat Smith vorig jaar door de latere wereldkampioen Rob Cross was geëlimineerd in de tweede ronde van het WK (Smith miste 2 matchdarts!), begon hij aanhet beste jaar in zijn dartsloopbaan tot dusverre. Met nog altijd geen Major-titel op zijn palmares, maar hij haalde wel een paar grote finales (onder meer van de Premier League Darts) en won enkele kleinere ProTour-toernooien. De voormalig jeugd-wereldkampioen draait er niet omheen: ,,Mijn naam komt ooit op die wereldbeker te staan. Is het niet nu, dan een andere keer. Desnoods over tien jaar, of twintig. Maar dat het gaat gebeuren staat voor mij vast.”

Smith hoeft dit keer niet de klip Cross te omzeilen; geen hoge bergen meer op zijn weg naar de finale. Lukt het hem om Cross-eliminator Humphries te verslaan vandaag, dan wacht hem in de halve eindstrijd de winnaar van het duel tussen de ‘kleintjes’ Nathan Aspinall en Brandon Dolan. Smith durft best al vooruit te blikken naar de eindstrijd. Liever tegen Gary Anderson of tegen Michael van Gerwen? ,,Gary”, klinkt het stellig. ,,Hij is zo belangrijk voor mij geweest. Toen ik 19 jaar was, werkten mijn ouders allebei dag en nacht keihard om ons gezin te laten draaien. Gary trok zijn portemonnee en gaf mij zo een echte kans in het dartscircuit. Hij zag de potentie in mij, dat zal ik nooit vergeten. Maar in een WK-finale laat ik hem niet winnen natuurlijk, haha. Hij wijst vaak naar de twee sterren op zijn shirt als we aan het dollen zijn; die staan voor zijn twee wereldtitels. Ik wil zorgen dat ik ook iets heb om naar te wijzen.” Of het een van zijn laatste kansen is om in zo’n grote wedstrijd tegenover Anderson te staan? ,,Je doelt erop dat Gary zou overwegen te stoppen met darts? Nou, hij loopt altijd wel te klagen over zijn rug en zo, maar wat moet hij in hemelsnaam gaan doen als hij gestopt is? Nee hoor, ik verwacht dat ik nog kansen genoeg krijg om hem te verslaan.”