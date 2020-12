WK darts | Programma van dag tot dag

Shirin van Anrooij heeft gewoon botte pech gehad met vlijmscher­pe ‘ninja­schijf’

4 december VLISSINGEN - Botte pech. Dat is wat Shirin van Anrooij afgelopen zondag heeft gehad, zeggen de experts. Onder anderen Gert-Jan Serpenti, voormalig mecanicien in het profpeloton en nu al jaren rijwielhandelaar in Hulst, noemt het feit dat de Kapelse veldrijdster zich ernstig aan een schijf­rem gesneden heeft een ‘ongeluk’. ,,Het is heel vervelend dat dit is gebeurd”, stelt hij. ,,Maar zo zitten er aan een fiets wel meer scherpe of uitstekende onderdelen, zoals tandwielen of trappers. Ik zie in een schijfrem geen extra gevaar.”