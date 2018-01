WK darts groeit fors: meer geld, meer spelers

Korfbal in 2017: Stormvogels kampioen punten pakken

13:43 VLISSINGEN – Stormvogels was de best presterende korfbalclub van Zeeland in 2017. In de 28 competitiewedstrijden die de Westkapellenaars speelden, pakten ze liefst 44 punten. Opmerkelijk genoeg werden ze niet kampioen. Dat kwam omdat in de tweede helft van 2016 nog heel weinig gewonnen werd.