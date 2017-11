WK: Belgische slakken loten Colombia, Egypte en Australië

RUDESTATS Het acute probleem van Kloetinge

16:39 Na een flitsende start in de eerste klasse met dertien punten uit de eerste vijf duels is de klad erin gekomen bij Kloetinge. De 2-1-thuisnederlaag tegen Heinenoord leidde een reeks van vier zegeloze duels in. Het is wel duidelijk waar het probleem van Kloetinge ligt.