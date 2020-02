Wit-Rusland houdt Bertens en co uit Fed Cup Finals

WB Calgary Kodaira toont opnieuw topvorm, Bowe zakt door het ijs op 500 meter

21:01 Nao Kodaira was de snelste bij de wereldbekerwedstrijd over 500 meter in Calgary. Gisteren won ze ook al de 1000 meter. De Japanse reed op de 500 meter naar 36.65. Sanneke de Neeling eindigde als elfde. Ze was de enige Nederlandse die op deze afstand in actie kwam.