Wisselvallige Wattimena als vijfde Nederlander naar derde ronde

Wattimena speelde wisselvallig en wisselde een zwakke tweede set af met mooie momenten, zoals een 156-finish in de derde set. De Westervoortse darter eindigde op een gemiddelde van 90.59. Kenny sloot dit jaar zijn WK-optreden af met een gemiddelde van 88.45. Hij had in de eerste ronde de Nederlander Derk Telnekes uitgeschakeld (3-2).