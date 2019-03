Wisselvallige Bertens strandt in achtste finales Miami

Kiki Bertens is er niet in geslaagd de kwartfinale van het prestigieuze WTA-toernooi van Miami te bereiken. De nummer zeven van de plaatsingslijst speelde anderhalve set uitstekend tegen de Australische Ashleigh Barty, maar gaf de partij daarna volledig uit handen: 6-4, 3-6, 2-6.

Breekpunt in de partij was voor Bertens de vijfde game in de tweede set. Ze liet op een stand van 2-2 drie breakpoints liggen en verloor daarna de controle over haar spel. Nadat Barty haar eerst setpoint had benut, trachtte coach Raemon Sluiter met wat technische en tactische tips Bertens nog wat moed in te spreken. Ook in de derde set straalde ze echter niet veel overtuiging meer uit. Na drie verloren servicebeurten op rij was een nieuwe nederlaag tegen Barty onvermijdelijk.

Bertens ging in januari in Sydney ook al in drie sets onderuit tegen Barty, van wie ze ook in de twee eerdere onderlinge ontmoetingen niet wist te winnen. De 22-jarige Australische neemt het in de kwartfinale op tegen Petra Kvitova (3) of Caroline Garcia (19).