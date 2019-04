Winst Woods levert gokker ruim één miljoen euro op

Harmes haalt doel in Enschede nét niet: 13 tellen boven pr op marathon

14 april ENSCHEDE - De Middelburgse atleet Erwin Harmes is er zondag net niet in geslaagd om zijn persoonlijk record op de marathon te verbeteren. In Enschede kwam de Walchenaar uit op 2.30.03 uur. In het verleden liep hij al eens 2.29.50.