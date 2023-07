Winnaar Van de Zandschulp-Davidovich Fokina tegen Holger Rune

competitie-indelingen Bekijk hier bij wie jouw club komend seizoen in de competitie zit

Een kleine week na de indelingen voor de ploegen in de divisies heeft voetbalbond KNVB ook de indelingen voor de eerste tot en met de vijfde klasse bekend gemaakt. Wat direct opvalt, en ook al te voorspellen was: vooral aan de onderkant van het amateurvoetbal is de Zeeuwse inbreng groter geworden.