Winnaar ‘Rotterdam’ zorgt in Doha voor unieke ATP-primeur

LIVE | Volg hier de vijfde etappe in Pa­rijs-Ni­ce

11:37 In Parijs - Nice staat vandaag de vijfde rit op het programma. De renners krijgen dit keer 203 kilometer over vooral vlakke wegen voor hun kiezen. Het startsein voor de etappe werd rond 11.10 uur in Vienne gegeven. De finish in Bollène is naar verwachting rond de klok van 16.00 uur.